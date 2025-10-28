現在の大人世代が子どもの頃、運動会などで盛んに行われた“ぱん食い競走”。しかし最近では衛生や安全面の懸念からあまり見られなくなっている。そんな“ぱん食い競走”の楽しさに目を付け、この文化を広め、パンを通じて幸福を配り、世界平和を実現しようとしているのが「いっ“ぱん”社団法人 ぱん食い競走協会（設立準備中）」（以下、協会）だ。2024年のスタート以来、全国各地で30回を超える大会開催に関わっているという。