かつて長谷川アーリアジャスール氏や香川真司もプレーしたスペインのレアル・サラゴサ。1932年創設の歴史あるクラブは、現在スペイン2部リーグに属している。そのサラゴサは、27日にU-16チームに所属していたホルヘ・カサドが亡くなったと訃報を伝えた。15歳の彼は在籍6年目だったそうで、「かけがえのない存在」を失ったクラブは、「悲劇的な知らせに打ちひしがれる」とのこと。レアル・マドリーやバルセロナなど多くのクラブ、ラ