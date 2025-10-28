スージー鈴木の『Now And Then』第16回（後編）大滝詠一のボーカルがデカい！1997年にリリースされた大滝詠一『幸せな結末』。木村拓哉・松たか子主演のフジ月9ドラマ『ラブ ジェネレーション』の主題歌で、ドラマの大ヒットもありセールス的に成功したシングルだ。今年下半期にNHKでこの曲にまつわる2本のドキュメンタリーが放送され、秘蔵音声や映像が蔵出しされたこともあって話題を呼んだ。そのレコーディングに迫った〈べらぼ