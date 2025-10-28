大阪府交野市で市の幹部らによるパワハラ被害の内部通報を市が約1年間、放置していたとみられることが分かった。（※内部通報事案とされる音声）市幹部職員：返事もできひんのかお前んとこは。市職員：うん。市幹部職員：『うん』って誰に言ってんねんオラァ市職員：はい。市幹部職員：お前対等か？俺と、コラ。市職員：違います。27日午後4時頃、大阪府交野市役所の職員などが会見を開き、市の幹部職員から受けたとする、「パワハ