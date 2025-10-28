山中で発見された大量の脳みそ状の石がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】脳みそみたい？不思議な石「山に脳みそ みたいな石たくさん落ちてたんですけど 大きさ3-5mm」とその鉱物を紹介したのは趣味で化石や鉱物の採集・研究をしているAmasakuさん（@amasaku777）。球状で脳みそかのようなしわが刻まれた白い石。天然のものか人口のものかわからないが、なぜこんなものが山中に…Amasakuさんにお話を聞いた。ーーこの