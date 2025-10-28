循環水システムの水槽で魚が泳ぎ、多層栽培ラックでレタスが青々と育つ--これはSFのワンシーンではなく、第32回中国楊凌農業ハイテク成果博覧会で実際に展示された光景だ。計画面積約48ヘクタールにおよぶ楊凌スマート農業モデルパークでは、水や土壌の制約を打ち破る一連の農業新技術が乾燥・半乾燥地域の農業発展に新たな道を切り拓きつつある。中国新聞網が伝えた。スマート水産養殖センターでは、従来の養魚池が集約型のRAS（