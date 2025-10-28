シューティング（現・修斗）初代ライトヘビー王者、川口健次【連載・1993年の格闘技ビッグバン！】第48回立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA（総合格闘技）をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。【写真】全米屈指の犯罪多発エリアに移住したレジェンド空手家理想の格闘技を追求した初代