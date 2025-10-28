2025年10月28日、北海道札幌市中央区南4条西2丁目にある建物の敷地内で、女性が男に体を触られる事件がありました。男は逃走中です。警察によりますと、28日午前2時半すぎ、酒を飲んで帰宅途中だった30代女性が建物に寄りかかるような体勢でしゃがんでいると、20～30代くらいの男が「お水を買ってきますか」などと近づいてきました。女性が断ると、男は急に女性の体を触り始め、その後、逃走したということです。女性はすぐ