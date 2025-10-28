「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが試合前に大谷翔平投手の記念プレート設置の様子を公開した。１７日にロサンゼルスで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で四回に放った４６９フィート（約１４３メートル）の本塁打が「場外本塁打」に認定され、本拠地ドジャースタジアムに記念プレートが設置された。球団はその様子を公開。２人のスタ