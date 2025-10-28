厚生労働省は、２０２４年度の正常分娩（ぶんべん）の平均出産費用が前年度比で１万３２６５円増の５１万９８０５円だったと公表した。物価高などを背景に出産費用は年々上昇しており、同省は年末までに新たな支援の方向性をまとめたい考えだ。都道府県別の平均出産費用は、高い順に東京都が６４万８３０９円、神奈川県が５８万６６６４円などとなり、低い順では熊本県が４０万４４１１円、青森県が４１万８７８７円などと続い