皆藤愛子アナの衣装ショットが話題になっている。２８日までにインスタグラムで「とりがみでもプラスでもないピタリ賞でした」とつづると、衣装ショットをアップ。秋らしいセットアップコーデになっており、スカートはスリットの入ったデザインになっている。この投稿にファンからは「天使の笑顔」「めちゃくちゃ可愛い」「可愛くてきゅん」「相変わらず清楚でお綺麗ですね」「綺麗だぁ」などの声が寄せられている。