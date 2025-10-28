価格競争一辺倒では良くない ――日本は戦後ずっと良いモノを安くという傾向が強かったんですが、岩崎さんは品質と価格の関係をどのように考えていますか。 岩崎これは一番重要な問題だと思います。当社が最も気を使っているのは品質と価格のバランスです。 当社では毎年、商品の品質と価格のバランスについてどう思うか、お客様からアンケートを取っています。それも畜産や加工食品など、部門