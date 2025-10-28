漢方が睡眠の質を上げる 睡眠の悩みを抱える人には「漢方」によるアプローチも可能です。漢方医学では、不調の原因は生命活動を支える「気・血・水」のバランスの乱れにあると考えます。そのバランスの乱れが一人ひとりの体質や症状として現れた状態を「証」と呼び、そして病気がどの段階にあるかを「六病位」という6つのステージで判断します。これらの診断基準を総合的に用いて、その人に適した漢方薬を選んで行く