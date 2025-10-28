【韓国】 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）08:00 予想0.9%前回0.7%（前期比) 予想1.3%前回0.6%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00 予想-21.8前回-22.3（Gfk消費者信頼感) 【米国】 住宅価格指数（8月）22:00 予想N/A前回-0.1%（前月比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00 予想N/A前回1.82%（前年比) リ