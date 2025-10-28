朝のドル円は152円80銭台＝東京為替 海外市場は153円ちょうどを挟んでのもみ合い。明日の米FOMC、明後日の日銀金融政策決定会合、ECB理事会などを前に動きが抑えられている。今週はマグニフィセント７のうち5社の決算なども控えており、動きにくさがある。 USDJPY152.81