SNS総フォロワー数130万人を超える大人気コスプレイヤー・いくみが、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】大人気コスプレイヤー・いくみが限界露出エロスの極致といった惚けた表情や、限界まで露出したバストと美ヒップなど、覚悟と新境地を感じられる5ページになっている。同誌には、田中美久、土田優空、弓川いち華、沢美沙樹、三田悠貴、入来茉里、未白ちあ、山田かならも登場する。