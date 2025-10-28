気象庁＝東京都港区気象庁は28日、北―東日本の上空に強い寒気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意を呼びかけた。気象庁によると、29日にかけ、北日本の上空約5500メートルには氷点下30度以下、東日本には氷点下21度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、建物内に移動するなど安全確保が必要だ。