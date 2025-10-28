ガザ南部ハンユニスで続く人質遺体の捜索活動＝27日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナのイスラム組織ハマスは27日、自治区ガザの和平計画「第1段階」の合意に基づき、人質1人の遺体をイスラエルに引き渡した。首相府が発表した。身元が確認されればガザに残る遺体は12人になる。イスラエルは遺体の返還遅れを批判しており、地元メディアは政府が「制裁」としてガザの支配地域の拡大を検討していると伝えた。返還