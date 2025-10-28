「私はAKB48として活動している時期に、全国47都道府県からメンバーを集める『チーム8』の宮城代表として活動させていただきました。地元でのお仕事をさせていただくなかで、あらためて宮城のよさに気づくことも多くて。そんななかで、全国に宮城の魅力をアナウンサーとして発信していく仕事も素敵だなと思いました」東北放送を選んだ理由をこう話すのは、同局の佐藤朱（あかり）アナウンサーだ。佐藤アナはAKB48のチーム8として