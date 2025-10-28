連載第73回サッカー観戦7500試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7500試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。今年のJ1で優勝争いを繰り広げている柏レイソル。前身チーム・日立製作所のJSL時代からのカラーをいちばん濃く残しているといいます。「走る日立」と称された頃からの長い歴史を振り返ります。【ポゼッション