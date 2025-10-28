28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の5万520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52900.19円ボリンジャーバンド3σ 51062.39円ボリンジャーバンド2σ 50520.00円28日夜間取引終値 50512.32円27日日経平均株価現物終値 49682.00円5日移動平均 49224.60円ボリンジャーバンド1σ 48900.00円一目均衡表・転換線 474