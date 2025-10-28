28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.5ポイント安の3325ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3398.02ポイントボリンジャーバンド3σ 3331.88ポイントボリンジャーバンド2σ 3325.05ポイント27日TOPIX現物終値 3325.00ポイント28日夜間取引終値 3289.40ポイント5日移動平均 3265.74ポイントボリンジャーバンド1σ 3241.