28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の730ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 791.65ポイントボリンジャーバンド3σ 774.99ポイントボリンジャーバンド2σ 771.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 758.57ポイント75日移動平均 758.34ポイントボリンジャーバンド1σ 752.00ポ