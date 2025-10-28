「彼、優しいけど…なんか私だけ空回りしてる気がする」という違和感を覚えたら要注意。恋愛はお互いを思いやる関係のはずなのに、気づけば“彼に都合よく使われてるだけ”なんてことも。そこで今回は、男性から“都合よく扱われている”ときに見え隠れする「サイン」を紹介します。「自分が寂しい時だけ」連絡してくる男性からのLINEがいつも深夜や休日限定なら、あなたが“都合のいい癒し役”になっている可能性大。本気で大切に