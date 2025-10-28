櫻坂46の3期生・中嶋優月（22）が26日に放送されたテレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（日曜後10・00）に出演。飛行機で大学に通っていたことを明かした。約1年ぶりにゲスト出演した中嶋。「意外な一面」として「大学に飛行機で通学していた」と明かされた。この一面に対して有吉弘行は「そうだろうと思ったよ」と指摘して笑いを誘った。中嶋は「この櫻坂46の活動しながら、福岡にある大学に