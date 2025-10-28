顔まわりやお腹はケアしていても、“背中”はつい見落としがち。ですが、たるみや姿勢の崩れが「おば見え」を加速させる原因になってしまうんです。そこでおすすめしたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【バック・エクステンション・プローン】。背中全体の筋肉をバランスよく刺激し、はみ肉や猫背を予防できます。背中の“ゆるみ”がおば見えを加速させる背中の筋肉は、普段の生活で意識しにくく、年齢とともに衰えやすいパー