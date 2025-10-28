28日のテレビ朝日は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00〜)と『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00〜)の2番組合体SPを、19時から放送する。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』＝テレビ朝日提供合体SP前半の『プラチナファミリー』では、幕末のカリスマ・勝海舟の子孫の暮らしに迫る。さらに7日に放送された3時間SPで好評を博した「高嶋ちさ子in パリ」の