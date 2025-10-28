トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領（79）は27日、憲法で3選が禁じられていることを受け、自身が2028年の次期大統領選で与党共和党の副大統領候補となる可能性を否定した。「利口すぎる」手法だと指摘した。マレーシアから日本に向かう大統領専用機内で記者団に述べた。現在2期目のトランプ氏はこれまで3選以上を狙うかのような発言で物議を醸してきた。憲法の3選禁止規定に抵触しないよう