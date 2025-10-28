国民に戦争終結を告げる天皇の「玉音」が放送された翌日、昭和20（1945）年8月16日未明、一人の海軍の将官が割腹し、自決をとげた。昭和19（1944）年10月、フィリピン・レイテ島に進攻してきた米軍の大部隊に対し初めて特攻出撃を命じ、「特攻の父」とも呼ばれる大西瀧治郎中将である。大西はその後、軍令部次長となり、最後まで「あと2000万の特攻をだせば勝てる」などと、徹底抗戦を叫び続けたが、遺された遺書には、軽挙を戒め