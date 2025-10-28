グラミー賞歌手のアリアナ・グランデ。映画『ウィキッド ふたりの魔女』でグリンダを演じ、アカデミー助演女優賞候補となるなど評価を受けているが、同作の撮影に入るまえ、音楽のキャリアを終わりにするつもりだったことを明らかにした。【動画】グリンダとエルファバが再会『ウィキッド 永遠の約束』日本版特報Just Jaredによると、現地時間10月24日に配信されたポッドキャスト『Shut Up Evan』で、「（撮影地である）ロン