華やかで大きな世界に見えるが、日本に限らず世界中で経営に苦しんでいる日産自動車が横浜F・マリノスの株式一部売却を検討していることが明らかになった。日産は2025年4月から6月までの第一四半期の決算で、販売台数減、トランプ関税などの影響を受け、最終的な赤字が1158億円となった。2024年度の売上高が12兆円を越える大企業と言えども、苦境に立っていることは間違いない。（取材・文＝森 雅史）2024年度の横浜FMの売上高