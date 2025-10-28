女優でモデル、アーティストの池田エライザが、東京国際映画祭のオフショットを公開した。池田は２８日まで自身のインスタグラムを更新。「東京国際映画祭にて審査員長としてレッドカーペットお邪魔しました」と記し、肩を出した黒のドレスを着た最新ショットをアップ。「映画への熱気を沢山感じてるんるん」とつづった。この投稿には、「かわいすぎる、、美しい、、」「とてもきれいです。きれいすぎです」「ほんと美人だ