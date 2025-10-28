ゴールドパートナーとしてピッチ看板に広告掲出J2の水戸ホーリーホックは10月27日、ジット株式会社とオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結したと発表した。契約は2025年11月1日から開始され、ピッチ看板（ゴール裏2列目）に広告が掲出される。ジット株式会社（本社：山梨県南アルプス市）は、山梨および東京を拠点に、リサイクルインクカートリッジの製造・販売を主力事業としている企業。石坂幸太郎代表取