今回は筆者の体験を紹介します。電車内でベビーカーを押したお母さんが大変そうだったので声をかけたのですが…… 困っている人を助けようとしたら…… 良かれと思って行った親切が、相手にとっては迷惑になったり、お節介になったりすることもあります。相手の望んだ形でお手伝いできるといいですね。 【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年9月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。