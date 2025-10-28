連日各地で相次いでいるクマによる人身被害。今年に入ってクマによる死者は10人（10月25日時点）になり、統計開始以降、最悪の状況だ。なかでも被害が深刻なのが秋田県。同県の鈴木健太知事は26日、自身のインスタグラムで、「自衛隊派遣の検討を要望すべく調整している」と明らかにしたことも話題となっている。秋田県の実情を探るべく、県内でも有数のクマ生息地で知られる鹿角市大湯地区を訪ねた。同地では10月初旬にクマによる