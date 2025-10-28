気象台は、午前7時22分に、波浪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 28日07:22時点留萌地方では、28日昼前まで暴風や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■留萌市□暴風警報28日昼前にかけて警戒風向西・陸上最大風速18m/s□波浪警