2025年10月26日、就任後初となった外交日程を終え、政府専用機に向かう高市首相（クアラルンプール国際空港、写真：共同通信社）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]高市氏が防衛力強化で掲げた「VLS潜水艦」とは日本史上初の女性総理となった高市早苗氏は、保守・タカ派を自他ともに認め、基本理念の中心に安全保障・防衛力の強化を置く。「保守・タカ派」「その国で初の女性首相」と言えばイギリスのサッチャー元首相と共