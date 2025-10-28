STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、貴志祐介さんの代表作です。はるか未来、科学技術によって平和な世界が確立された日本で、主人公がある「違和感」を感じるところから物語が展開していくSF小説です。ホラーやスリラー小説でも多くのヒット作がある作家が「人間の本質」を描いた大長編、本でもアニメでも楽しむことができる名作となっています。作られた”平