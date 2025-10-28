文化人類学者・松村圭一郎さんの最新著作『海をこえて人の移動をめぐる物語』が発売になりました。長年エチオピアに通い、海外へ出稼ぎに行く女性たちの歩みを追ってた松村さんは、自らの「宿題」として人の「移動」について考え続けてきました。本書には、彼女たちの声に耳を傾けたフィールドノートと共に、調査と思索の過程が綴られています。その執筆背景が明かされるエッセイ「本の名刺」を、『群像』11月号よりお届けします