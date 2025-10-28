●底冷えが強く、内陸や瀬戸内側を中心に今シーズン一番の冷え込みに●北風が流れ込みやすく、日中も最高気温は各地18度前後。一日暖かい服装で過ごしましょう●あす29日(水)、あさって30日(木)の朝は一段と強い冷え込みに注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現在の気温です。この時間は10度を下回っているところが多くなっています。当初の予想よりも気温が下がり、内陸や瀬戸内側を中心に今シーズン一番の冷え込みとなって