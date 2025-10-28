米ボクシング専門誌リングマガジン（電子版）は27日、帝拳プロモーションが12月17日に東京でトリプル世界戦を開催し、メインではWBA世界バンタム級休養王者・堤聖也（角海老宝石）と世界5階級制覇の同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）が対戦すると報じた。専門メディア「BRUNCH BOXING」が23日に伝えていた。堤は今年2月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛に成功も、左目の手術で指名試合が不可能となり休養王者に認