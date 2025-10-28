10月28日（火）は西高東低の気圧配置で、太平洋側と日本海側とで天気が二分されそうです。関東から九州にかけての太平洋側は高気圧に覆われ概ね晴れますが、関東沿岸部など一部地域では雲のかかる時間帯があるでしょう。気温は平年並みで、昼夜の寒暖差に注意が必要です。一方、北陸から北海道にかけての日本海側では寒気の影響で曇りや雨となり、ところにより雷を伴う活発な雨雲がかかる可能性があります。特に北海道では暴風や雪