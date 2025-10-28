物価高のニュースが続くなか、「もっと生活を見直して節約に努めなくては」と考えている人は少なくないはず。でも、節約を意識するあまり、健康に関する支出まで削ってしまうと、後々、かえって大きな出費につながってしまう可能性があります。そこで今回は、健康寿命を延ばすために“出し惜しみしないほうがいい出費”をご紹介。介護を必要とせず、少しでも長く健康的に生活するために、今からしっかりと投資していきましょう！健