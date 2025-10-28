突然ですが、「学食」が何の略か知っていますか?気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「学生食堂」でした！「学食」とは「学生食堂」の略。大学や高校などの教育機関の中に設けられた食堂のことです。主に学生や教職員が利用し、安価で栄養バランスの取れた食事を提供しています。メニューにはカレー、定食、ラーメン、うどんなどの定番料理が多く、最近ではカフェ風の内装やベジタリアンメニューを取り入れる学食も増えて