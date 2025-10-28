初の「センチュリークーペ」登場へトヨタは2025年10月13日に、オウンドメディアの「トヨタイムズ」でライブ配信を行い、今後のトヨタグループでのブランド展開や、まもなく開催が予定されている自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で登場予定のモデルなどを一部公開しました。その中でも多くの注目を集めたのが最高級乗用車「センチュリー」のクーペモデルです。一体どのようなクルマなのでしょうか。圧倒的