授かり婚ではあるものの幸せな結婚をしたはずだったミユ。しかし夫であるユウイチは、妊娠を機にミユに辛く当たるように。ユウイチの言動にドン引きした友人、ハルナはミユにある提案を持ちかけます。『モラハラ夫から昼逃げした話』第3話をごらんください。 ミユの夫、ユウイチによる心ない言葉に衝撃を受けたミユの友人、ハルナ。ミユを案じたハルナにより提案されたのは、モラハラで麻痺しているミユにとってまさかの内容でし