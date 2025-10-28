タレント・岸明日香の透け感あふれる衣装ショットで、ファンの目線を釘づけにしている。２８日までにインスタグラムで自身が出演した番組について触れると、衣装ショットを公開。透け感あふれるシースルーのロングワンピースを着こなしている。「写真は仲良しもえぴと」とつづり、テレビ朝日の田中萌アナウンサーとの２ショットも併せて披露した。この投稿にふぁんからは「宇宙一可愛いな〜」「あすぽん最高」「ずーっとほん