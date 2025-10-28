女子プロレス「マリーゴールド」は２６日の両国国技館で来年「２０２６年」のビッグマッチ大会を発表した。▼１月３日大田区総合体育館▼１月２４日後楽園ホール（岩谷麻優デビュー１５周年記念大会）▼５月２３日大田区総合体育館（旗揚げ２周年記念興行）▼８月９日大田区総合体育館▼１０月２４日両国国技館３年連続の両国大会、さらに大田区で年間３大会にロッシー小川代表は「後楽園もほぼ毎月やりま