高市内閣の組閣の日、新閣僚が次々に呼び込まれる首相官邸には高市早苗・首相とともに日本維新の会代表の吉村洋文・大阪府知事が待ち構え、新閣僚たちに総理からの特命事項が書かれた「指示書」を渡す場にも立ち会った。【写真】2015年、住民投票で反対が過半数を占めた結果を受け、記者会見する橋下徹大阪市長と松井一郎府知事連立とはいえ、大臣を出さない閣外協力にとどめて政権にやや距離を取った維新に対して、"一蓮托生