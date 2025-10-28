35歳で結婚したゆきえは、結婚式直後に待望の妊娠を果たし、幸せの絶頂にいた。しかし、職場の同僚・えみこは「子どもはいらない」と公言し、ゆきえの結婚や高齢出産を嘲笑うような発言を繰り返すようになって…。『マタハラ同僚にモヤモヤした話』をごらんください。 妊娠が安定期に入り、おなかが大きくなったゆきえは、ついにえみこに妊娠を伝えます。えみこは祝福の言葉一つもかけず、不安をあおるような言葉をかけてきて…